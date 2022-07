Abertas inscrições para o 1º Encontro de Empreendedores da Enfermagem Baiana

O Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) abriu, ontem sexta-feira (15), as inscrições para o 1º Encontro de Empreendedores da Enfermagem Baiana. O evento terá formato híbrido (online e presencial) e acontecerá no dia 9 de agosto, na sede administrativa do Sebrae Bahia, em Salvador, de forma gratuita, com transmissão online e certificação.

O objetivo do encontro, que conta com o apoio do Sebrae Bahia, é estabelecer uma rede de construção compartilhada para a atuação da Câmara Técnica de Gestão em Empreendedorismo (CTGE) do Coren-BA, visando o crescimento e fortalecimento dos enfermeiros empreendedores do estado.

“O empreendedorismo na saúde representa uma oportunidade para os profissionais aprimorarem características pessoais como liderança e trabalho em equipe. Portanto, é nesse sentido que buscamos realizar este encontro, para capacitar e fortalecer os profissionais que trabalham ou têm interesse em trabalhar neste campo de atuação”, comentou a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão.

As inscrições podem ser realizadas nas modalidades online e presencial (com limite de participantes) no link: https://www.even3.com.br/encontroempreendedores/

