Abertas inscrições para o 1º Encontro dos Socorristas do SAMU da Enfermagem da Região Sudoeste, em Jequié

Estão abertas as inscrições para o 1º Encontro dos Socorristas do SAMU da Enfermagem da Região Sudoeste, que acontece nos dias 11 (segunda) e 12/09 (terça-feira), em Jequié. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), através do programa Capacita Coren-BA, totalmente gratuito, presencial e com certificação. O encontro será realizado no Centro de Cultura ACM (Praça Duque de Caxias, s/n). As inscrições podem ser realizadas através do link: https://www.even3.com.br/socorristasjequie/



O 1º Encontro dos Socorristas do SAMU da Enfermagem da Região Sudoeste tem como objetivo capacitar os profissionais de enfermagem a garantir o acesso do paciente à unidade de saúde mais adequada e proporcionar o melhor atendimento pré-hospitalar de urgência, tanto em casos de traumas quanto em situações clínicas.



“Através do programa Capacita Coren-BA, o Conselho está promovendo a capacitação de profissionais de enfermagem em diversos municípios baianos, sempre com temas de interesse dos profissionais. Na programação do encontro, destaque para o simulado de acidente com múltiplas vítimas, além de uma mesa redonda sobre regulação médica e o papel da Enfermagem na central de regulação”, destaca a presidente do Coren-BA. Giszele Paixão. Informações e Foto: Divulgação/NUCOM COREN/BA

Comentários no Facebook:

Comentários