Abertas inscrições para o 1º Fórum de Enfermagem Estética da Bahia

Estão abertas as inscrições para o 1º Fórum de Enfermagem Estética da Bahia, que acontece no dia 24 de janeiro, no Fiesta Convention Center, em Salvador, no formato híbrido (online e presencial). O evento é realizado pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA), 100% gratuito, conta com ampla programação e tem como objetivo principal promover e capacitar a atuação da enfermagem na área de estética.

“A área de estética vem crescendo muito nos últimos anos, abrindo oportunidades para profissionais de enfermagem. Então vamos discutir as bases legais, promover a troca de experiências e expor casos de sucesso como forma de estimular o empreendedorismo nesta área”, destaca a presidente do Coren-BA, Giszele Paixão. As inscrições podem ser feitas através do site https://www.even3.com.br/forumestetica. As palestras irão acontecer das 9h às 17h. Os participantes inscritos receberão certificado. Informações NUCOM/CORENBA

