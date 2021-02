ABSURDO: 164 Pessoas testam positivo para a Covid-19 em Jequié nas últimas 24 horas

Mesmo depois do toque de recolher, Jequié registrou nas últimas 24 horas 164 pessoas que testaram positivo para A Covid-19. Um número bastante expressivo, para uma cidade que está com os leitos de UTIs com 93% de ocupação. Desde o início da pandemia no passado, esse é o maior número já registrado em Jequié. Com essa testagem rápida que acontece em Jequié desde a última segunda – feira ( 22), a tendência é que os números aumentem ainda mais.

