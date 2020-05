ABSURDO: BA 547 Em Florestal ainda não foi RECUPERADA e pode acontecer uma tragédia

Moradores de Florestal, Rio das Pedras, Itiúba, Rio do Antônio e mais localidades daquela região, estão sofrendo com a situação da BA 547 próximo a Florestal. Tudo porque durante as chuvas no mês de abril, uma erosão foi feita dos dois lados da BA. E com isso o risco de acidente ficou eminente. Pois bem, lá se vão quase dois meses e até agora a situação continua a mesma.

Moradores das regiões citadas, tem mercearias, barzinhos e vem sempre a cidade de Jequié comprar produtos e abastecer seus negócios. E com a situação estão com medo de passar com veículos pesados e acabar acontecendo uma tragédia.

Recebemos um pedido de “socorro” daqueles moradores, pedindo a quem de direito, que arrumem aquela BA, que a quase 60 dias se encontra danificada.

Esperamos aqui que essa situação seja resolvida o mais breve possível. Ou estão esperando a BA 547 desabar de vez? PERGUNTAR NÃO OFENDE.

