ABSURDO: Banheiros públicos da feirinha do Joaquim Romão estão fechados e feirantes reclamam

Nossa equipe de reportagem, esteve no Largo da Feirinha do Joaquim Romão, no último Sábado (16), e constatamos o absurdo. Os banheiros públicos estão fechados e sem funcionar. As pessoas que trabalham na feira, tem que se virar como podem. Conversamos com alguns trabalhadores, que nos informaram que já há quase 3 meses o banheiro se encontra fechado. Esperamos que a secretaria de infraestrutura de Jequié, envie funcionários ao local e verifique o motivo que o banheiro está fechado e obrigando os trabalhadores a fazerem suas necessidades no meio da rua.

