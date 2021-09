ABSURDO: Cavalo com pata quebrada está amarrado e agonizando próximo a Santa Casa em Jequié

Dezenas de pessoas que passaram pelo Anel Viário de Jequié, bem próximo a Santa Casa de Jequié, presenciaram e enviaram para nossa reportagem, a imagem de um cavalo que está amarrado e com a pata traseira quebrada. Os populares não souberam informar o que aconteceu com o animal. Provavelmente, o mesmo pode ter caído e quebrado a pata. Não é de agora, que as pessoas denunciam maus tratos a animais na cidade de Jequié. O problema, é que as pessoas não sabem a quem apelar para que seja feito algo para amenizar o sofrimento do animal. O local onde o animal está, é logo após a Santa Casa, lado direito!

