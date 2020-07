ABSURDO: Funcionários da Clínica São Vicente dizem que estão a dois meses sem salário

Na noite de ontem (23), recebemos a informação de que funcionários da clínica São Vicente estão sem receber seus salários a dois meses. A pessoa que entrou em contato com a nossa redação, disse que os funcionário de todos os setores estão sem receber seus proventos.

Foi anunciado pelo Governo do Estado da Bahia no ultimo dia 08 de abril, que a clínica São Vicente seria o segundo centro de atendimento Covid-19, Com capacidade para 200 atendimentos por dia, o centro funciona 24 horas com uma equipe formada por 41 pessoas entre profissionais das áreas de saúde e administração, entre eles enfermeiros, médicos, agentes de higienização, nutricionistas, farmacêuticos e pessoal de almoxarifado. E o Estado contratou na época 10 leitos, sendo 2 com respiradores.

Os funcionários também nos relataram que estão trabalhando sem carteira assinada, e que a empresa não estaria pagando o piso salarial para os funcionários. Vamos tentar entrar em contato com o Administrador da clínica São Vicente ainda hoje (24), e tentar saber o porque do atraso de salário para os seus colaboradores.



Foto Reprodução.

