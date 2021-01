ABSURDO: Médicos do Hospital Prado Valadares estão há 03 meses sem receber salários

Nossa reportagem tomou conhecimento de um verdadeiro absurdo que está acontecendo no Hospital Prado Valadares. Segundo informações que obtivemos, os médicos que trabalham na unidade hospitalar, estão há quase 04 meses sem receber seus salários. Informações repassadas para nossa reportagem, dão conta de que foi pago apenas a METADE DO SALÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO, e até a data de hoje 18 de Janeiro, não receberam mais um centavo. Médicos clínicos, PS, enfermarias, UTIs, e todas as especialidades cirúrgicas estão sem receber salários. Foi feito um acordo entre os médicos e a empresa responsável pelo pagamento, em dezembro de 2020, mas, infelizmente esse acordo não foi cumprido pela empresa. mesmo com os pagamentos atrasados, os médicos do HGPV, continuam trabalhando com todo afinco, atendendo há todos que precisam de atendimento médico.

Os médicos ameaçam parar se os salários não forem regularizados. E em uma atitude mais extrema, pode acontecer um pedido de DEMISSÃO COLETIVA, por parte dos profissionais de saúde.

É direito do médico:

De acordo com o que autoriza do capitulo II, do Código de Ética Médica: Suspender suas atividades, individualmente ou coletivamente, quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições adequadas para o exercício profissional ou não o remunerar digna e justamente, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente sua decisão ao Conselho Regional de Medicina.

A empresa responsável pelo pagamento dos profissionais, acusa a SESAB de não ter repassado o valor, por outro lado, a SESAB diz que não deve nada para a empresa que todos os valores já foram repassados. E no meio de tudo isso, fica uma população, que está vivendo um caos, por conta da Covid-19.

Esperamos que ainda hoje dia 19 de janeiro de 2021, os responsáveis, tomem partido desse problema que está acontecendo no Hospital Prado Valadares, e paguem os proventos dos profissionais de saúde daquela unidade. Com saúde não se brinca, ainda mais em um momento difícil que todos nós estamos enfrentando, por conta da pandemia do Coronavirus.

Deixamos aqui a nossa solidariedade para todos os profissionais da área de saúde, que sempre desempenharam tão bem a sua função. E que ao longo dos meses atenderam e atendem milhares de pessoas no Hospital Prado Valadares, que é referência em toda Bahia, mas que infelizmente não vem cumprindo com o básico, que é pagar os salários EM DIA, para os profissionais de saúde daquela unidade.

