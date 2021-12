ABSURDO: Moradores da Rua Goiás, no Mandacaru disputam balde de água de ” Carro Pipa”. ASSISTA

No final da tarde desta quarta-feira (08), um verdadeiro ABSURDO na Rua Goiás no Bairro do Mandacaru. Um caminhão que transporta água potável, enviado pela Embasa chegou ao local para abastecer algumas residências e dezenas de moradores correram com baldes nas mãos para obter o líquido tão precioso, que está em falta em vários bairros na cidade. Uma cena que há tempos víamos apenas em algumas cidades do nordeste brasileiro, agora observamos na cidade de Jequié. INADMISSÍVEL a LENTIDÃO DA EMBASA, para solucionar o problema de abastecimento em vários bairros da cidade. Trabalhadores, pais de família que na maioria das vezes ganham apenas um salário, e tem que pagar uma conta que não estão consumindo. Com tanta chuva, reservatórios cheios e o Jequieenses passando por essa situação.VÍDEO ENVIADO PELO LEITOR DO JEQUIÉ URGENTE, AUGUSTO.

