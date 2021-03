ABSURDO: Várias localidades de Jequié estão com falta D’água. E o povo se humilhando para a EMBASA

Todos os dias chegam em nossa redação, dezenas de reclamações de vários bairros de Jequié, onde moradores reclamam com a falta de água. Moradores do Itaigara, mandacaru, por exemplo, já estão há vários dias sem uma gota de água nas torneiras, KM 03 e 04, Alto do Cohim, Alto da Bela Vista, enfim.

E hoje a tarde, nossa equipe foi surpreendida por uma placa, fixada na rua 10 de Julho, Centro de Jequié, próximo ao Restaurante Abruzzi, onde o texto pedia para que a Embasa enviasse carro – pipa, para abastecer as residência com água, e que a exatamente 15 dias, os moradores estavam em falta do líquido tão precioso em época de pandemia. E em outras localidades, canos estourados jorram água por até 12 horas seguidas.

É EXTREMAMENTE INADMISSÍVEL, uma cidade tão rica em reservatórios de água, como a Barragem de Pedra e Barragem do Criciúma, que seus moradores pareçam sem água em suas residências.

Já está mais do que na hora, dos Vereadores do nosso município, pedir explicações para a EMBASA, e ajudarem as pessoas que precisam. Que segundo relatos de clientes, quando ligam para a empresa, para pedirem água, ainda são tratados com desdém pelos funcionários.

A Embasa em Jequié, sempre esteve em uma zona de conforto, seja a respeito da falta de água, demora para arrumar algum vazamento e até mesmo, na péssima qualidade do serviço que realiza em obras pelas ruas da cidade, quebrando o asfalto, ruas pavimentadas e deixando a rua esburacada. Com a palavra, os REPRESENTANTES DO POVO. Foto tirada por LUCAS FRANÇA

