ABSURDO: Veículo da secretaria de saúde de Jequié “esquece” paciente em Salvador

Na manhã desta sexta-feira (17), um funcionário de um hospital da capital do estado entrou em contato com uma rádio local aqui em Jequié, informando que naquele hospital tinha um senhor de nome José Dilson que era aqui de Jequié e teria sido deixado no hospital CICAM em Salvador, por um ônibus que faz o TFD aqui de Jequié, que é o tratamento fora domicílio.

Segundo este funcionário, o Jequieense chegou ao hospital na ultima quarta-feira dia (15), e seu tratamento iria até a quinta-feira dia (16). Pois bem, terminou o tratamento do senhor José Dilson e simplesmente o ônibus não retornou para pegar o paciente para voltar para Jequié. O senhor José Dilson ainda está no hospital, sendo acolhido por funcionários que estão lhe alimentando e revoltados com a situação. O paciente faz tratamento contra o câncer e esta bastante debilitado.

Segundo o funcionário do hospital CICAM, já tentou entrar em contato com a secretaria de saúde aqui de Jequié e não consegue falar com ninguém. esse senhor foi encaminhado através do SERAJE aqui de Jequié.

Esperamos que realmente alguém da secretaria de saúde do município, tome uma iniciativa e busquem esse senhor. O terminal rodoviário tanto de Salvador quanto de Jequié estão fechados, devido a pandemia do Coronavírus. Foto reprodução

