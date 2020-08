Acabou a pandemia em Jequié? Jovens se aglomeram e ignoram os riscos. ASSISTA

Na primeira sexta – feira sem o toque de recolher em Jequié, o que observamos foi um total desrespeito as autoridades, as equipes médicas, a economia do município e a população que realmente se preocupa e querem que essa pandemia acabe logo.

Na noite de ontem (28), centenas de jovens se aglomeraram em uma praça próximo a Rua Elizeu Mário de Jesus, Campo do Ámerica, para o consumo de bebidas alcoólicas. Vários vídeos e fotos foram enviadas por nossos leitores, que mostram o total desrespeito ao nosso município.

O comércio de Jequié permaneceu fechado por vários meses, como sendo o maior vilão dos altos números de contaminados de Covid-19 em Jequié. Pois bem, depois de muita luta o comércio reabre, é tirado o toque de recolher tão criticado pelas pessoas, os bares e restaurantes reabrem para alegria dos seus empresários e o que acontece? Pessoas sem responsabilidade alguma, se aglomeram, sem uso de máscara e fazem pouco caso da situação.

Agora nos perguntamos, de quem é a obrigação de fiscalizar essa situação? Pois ainda hoje dia (29), foi renovado pelo governo do estado, o decreto que proíbe aglomerações, eventos e aulas em todo o estado! E se o índice de infectados aumentar em nossa cidade e decidirem fechar o comércio novamente? Essas pessoas que ai estão, tem compromisso com a economia do município?

Esperamos que a fiscalização seja mais intensificada por quem de direito, para que futuramente o COMÉRCIO mais uma vez não tenha que ser o grande vilão. E que as pessoas se conscientizem mais, pois estamos no mesmo barco. Foto e Vídeo: Redes Sociais

