Ação integrada da PRF e PMBA erradicam mais de 1.500 pés de maconha

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em trabalho conjunto com a Polícia Militar da Bahia (PMBA) erradicou nesta segunda-feira (09) um cultivo ilícito de maconha, no Extremo Sul da Bahia.

As ações resultaram na erradicação de 1,5 mil pés da erva – e centenas de quilos da droga deixaram de ser produzidas para comercialização – que poderiam render milhares de reais para as organizações criminosas.

Tudo começou ontem (08), quando as equipes receberam a informação de movimentação suspeita em um sítio localizado às margens da BR 367 e que homens estariam a bordo de um Ford/Ka, na cor branca, possivelmente, praticando ilícitos criminais.

Diante das informações, os policiais diligenciaram e conseguiram interceptar o carro na altura do quilômetro 511 da BR 101, em Itabuna (BA). Durante a abordagem e vistoria no interior do automóvel, foram encontradas uma quantidade de maconha in-natura (não prensada) escondidas no porta-malas. Após pesagem, o volume totalizou 26 Kg (vinte e seis quilos) da droga. Aos policiais, o condutor que trabalha como motorista por aplicativo relatou que ‘pegou’ a maconha na região de Porto Seguro. Disse ainda que ganharia 1.500 reais para transportar o produto ilícito até a cidade de Aracaju (SE). A droga apreendida em Itabuna é oriunda da plantação descoberta no sítio localizado no Extremo Sul. Reveja a matéria na íntegra:

Em continuidade às investigações as polícias deflagraram a operação e encontraram o cultivo escondido em uma roça da zona rural de Belmonte. Na ação foram presos três homens, com idades entre 31 e 57 anos. Eles confessaram a participação no ilícito criminal e também relataram ser os responsáveis pela plantação e colheita. Informações: PRF

Leia mais no www.jequieurgente.com

Comentários no Facebook:

Comentários