Ação integrada entre PRF e PM apreendem mais de 80 kg de maconha na BR 101

A Polícia Rodoviária Federal segue firme combatendo ao narcotráfico nas rodovias federais e, na manhã de hoje (14), em ação conjunta com a Polícia Militar (PM) da região de Itabuna (BA), apreendeu cerca de 84 kg de maconha. Além da droga, uma pistola cal.32 e um carregador com 01 munição, foram apreendidos.

A ação foi desencadeada quando as equipes que fiscalizavam o trecho, abordaram um GM/Astra para verificação e, notaram nervosismo e divergências nos questionamentos respondidos pelo seus ocupantes, um homem e uma mulher.

Suspeitando de alguma irregularidade os policiais aprofundaram as verificações e confirmaram a hipótese ao encontrar no interior do veículo, diversos tabletes da droga. Questionado, a dupla relatou que o ilícito seria comercializado na cidade de Itabuna(BA).

Diante dos fatos, eles foram presos e encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária local onde responderão por tráfico de drogas. A PRF ressalta que as ações integradas com a PM na região sul do estado, vem trazendo expressivos resultados no combate a criminalidade e o tráfico de drogas. Ações como essa retiram de circulação diversos ilícitos, além de criminosos perigosos, aumentando assim a percepção de segurança dos usuários das rodovias federais. Informações: PRF

