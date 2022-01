Ação integrada entre PRF e Polícia Civil apreende farto arsenal de armas e munições em Ibirapitanga ;um casal foi preso

Em ação conjunta para coibir o tráfico de drogas e armas de fogo realizada no município de Ibirapitanga (BA), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil da Bahia, através da 7º Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (COORPIN) apreenderam na madrugada de ontem (18), 05 espingardas cal. 12 e 47 munições.



Denominada de Operação SHOT GUN, a ação foi registrada no KM 418 da BR 101, quando as equipes fiscalizavam o trecho e, resolveram abordar um Fiat/Palio para verificação. Durante os procedimentos, os policiais encontraram o material bélico no banco traseiro enrolado em uma coberta de lã. Posteriormente, foi descoberto que o armamento pertencia a uma organização criminosa. Um homem de 35 anos e uma mulher de 24, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Judiciária local para adoção das medidas cabíveis.

