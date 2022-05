Ação para prevenção do Câncer Bucal é realizado pelo curso de Odontologia da Uesb em Jequié. ASSISTA

Na manhã desta terça-feira (17), o Coordenador do Curso de Odontologia da UESB, campus de Jequié. Está juntamente com alunos do curso e professores na Praça Rui Barbosa, onde realizam a programação “MAIO VERMELHO”. Atividades como palestras e informações sobre o o diagnóstico da doença. O evento segue até às 17 horas e todo mundo pode participar gratuitamente.

O projeto [e em parceria com a Prefeitura Municipal de Jequié, através da Secretaria de Saúde do Município. O objetivo entre o curso de Odontologia e a Secretaria de Saúde de Jequié, é alertar ainda mais as pessoas, sobre o Câncer Bucal, e a importância de buscar um profissional de saúde o quanto antes. Nossa reportagem entrevistou o Coordenador do Curso de Odontologia, Nilton Cesar Nogueira dos Santos. ASSISTA

