Acauã e Doce Mel terminam empatados por 2 x 2 no jogo de ida em Maceió

Em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Série A3 no Estádio Universitário da UFAL, as equipes do Acauã (AL) e Doce Mel (BA) terminam empatadas por 2 x 2, em uma partida de alto nível, os gols da equipe da Cidade Sol foram marcados por Lorena e Iana. Deixando a decisão aberta para o jogo de volta no Estádio Waldomiro Borges em Jequié, sábado, dia 13/05, as 15 horas, entrada franca.





Veja o resultado dos jogos de Ida das oitavas de final:



Sábado, 06/05:



Pérolas Negras (RJ) 0 x 2 Pinda (SP)

Toledo (PR) 0 x 2 Juventude (RS)

ASsermurb (AC) 0 x 0 Recanto (AM)

Remo (PA) 1 x 0 IAPE (MA)



Domingo, 07/05:



Capital (DF) 1 x 1 Uberlândia (MG)

Acauã (AL) 2 x 2 Doce Mel (BA)



Restando apenas as partidas de segunda, 08/05:



Polivalente (TO) x Mixto (MT)

Guarani (CE) x VF4 (PB)

FOTO: Cesar Barros Fotografias

