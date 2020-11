Acesso ao Conjunto Penitenciário de Jequié será asfaltado

Mais de 69 km de rodovias baianas vão passar por pavimentação ou restauração. A publicação dos avisos de licitação das obras saiu no Diário Oficial do Estado (D.O.E.) desta quinta-feira (12). Os serviços serão realizados pelo Governo da Bahia, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), em sete diferentes regiões do estado. O investimento total previsto é de R$ 45,9 milhões. Os envelopes com as propostas das empresas interessadas estão previstos para serem abertos no mês de dezembro.

Os acessos ao Conjunto Penitenciário de Jequié, na BR-330, e ao distrito de Baixinha, em Taperóa, também passarão por serviços de pavimentação. Os trechos de 3,7km e de 2,6 km estão localizados nas regiões do Médio Rio de Contas e do Baixo Sul baiano, respectivamente. A Travessia Urbana de Uauá, no Sertão do São Francisco, será pavimentada em pista dupla em 1,5 km. Na Chapada Diamantina, a rodovia de acesso ao distrito de Icó, em Morro do Chapéu, vai ser recuperada em 1,6 km.