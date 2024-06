Acidente: Carreta tomba e provoca interdição parcial da BR 116

O trânsito na Rodovia Santos Dumont BR-116 voltou a ser interrompido na tarde de ontem terça-feira (11) em razão de um novo acidente no trecho entre os municípios de Jaguaquara e Jequié, no Sudoeste baiano.

Uma carreta transportando uma carga de produtos diversos tombou por volta das 10h em uma curva sinuosa, nas proximidades de uma ponte e provocou a interdição parcial da via, que às 11h45 foi totalmente bloqueada pela Polícia Rodoviária Federal e Via Bahia para remoção do veículo. No local, o derramamento de óleo da carreta gerava risco de derrapagem e por isso as equipes decidiram parar o tráfego, que foi liberado por volta das 14h30. O motorista não sofreu ferimentos. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

