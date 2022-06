Acidente com 03 motocicletas e veículo deixa uma vítima fatal na BR 330

Um grave acidente aconteceu por volta das 19:00 horas da noite desta terça-feira (28). Segundo informações do site GIRO IPIAÚ, o acidente envolveu 03 motocicletas e um veículo. No acidente o jovem CLEBER VIEIRA BRITO, 35 ANOS, acabou morrendo na hora. Uma unidade do SAMU foi acionada e socorreu os feridos. Segundo informações, a vítima fatal trabalhava na mineradora Atlantick Nickel e retorna para sua residência aqui em Jequié, no Bairro do Mandacaru. O acidente aconteceu no Povoado da Vila Temão, região de Jitaúna. O Departamento de Polícia Técnica esta se deslocando neste momento para fazer a remoção do corpo. Fotos do Site GIRO IPIAÚ

