Acidente com caçamba de coleta de lixo deixa uma pessoa morta na BA-420 em Itaquara

Uma caçamba que fazia a coleta de lixo da Prefeitura de Itaquara, no Vale do Jiquiriçá, capotou na tarde de ontem (27), e provocou a morte de um homem que era transportado na entre o basculante e a cabine, conforme informações de populares.

A vítima, Luís Fernando Santos Oliveira, 36 anos, não resistiu e morreu no local do desastre, cujas causas estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária Federal – PRF, Delegacia 10/03, de Jequié. O condutor do veículo saiu ileso do acidente e o carona, que estava na cabine, sofreu ferimentos e foi socorrido ao Hospital Geral Prado Valadares. O acidente teria ocorrido pouco antes das 15h. Informações: Blog Marcos Frahm. Foto: TV Itaquara

