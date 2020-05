Acidente com micro – ônibus na BR 330 mata jovem de 17 anos

Uma jovem de 17 anos morreu, de prenome Larissa, e outras três pessoas ficaram feridas após a colisão de um micro-ônibus escolar no fundo de uma residência, próximo ao Colégio Gilda Ramos, nas imediações da BR-330. Conforme as informações, o acidente teria ocorrido por volta das 23h.

O veículo teria saído da pista e descido numa ribanceira até colidir no imóvel. Três pessoas foram socorridas por equipes do Samu e encaminhadas para o hospital. A jovem foi encontrada depois embaixo do veículo. Não foi informado se a vítima fatal foi atropelada ou arremessada do veículo. O corpo foi retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros de Jequié.

A causa do acidente não foi esclarecida. Dois jovens foram conduzidos à delegacia. Conforme informações de populares, o micro-ônibus era ocupado por 6 pessoas, todas residentes no município de Jitaúna. Não foi informado o trajeto que o ônibus escolar fazia. Ressalta-se que no momento as aulas escolares estão suspensas devido a pandemia da covid-19 O caso será investigado pela Polícia local. Informações e Fotos: Giro Ipiaú

