Acidente deixa seis pessoas feridas na BR 101

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente na tarde de quarta-feira (26), envolvendo três automóveis na BR-101, no KM 789, no município de Itamaraju. A Polícia Rodoviária Federal informou que o motorista de um Kia Seratto, de 32 anos, fez uma ultrapassagem em local proibido e atingiu frontalmente um carro modelo Audi A4. O motorista do carro de luxo, de 23 anos, ainda tentou desviar para o acostamento, mas não conseguiu evitar a batida. Um Honda Civic, que seguia logo atrás, ainda bateu na traseira do Audi. No Seratto, que seguia para Porto Seguro, estavam cinco passageiros. Três sofreram ferimentos graves e dois tiveram escoriações. Os cinco foram levados para o Hospital de Itamaraju. Já o condutor do Audi sofreu ferimentos leves. O motorista do Honda Civic, de 38 anos, não se feriu.

