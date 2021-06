Acidente deixa vários moradores sem energia elétrica no feriado de São João

Nas primeiras horas de ontem (24), um acidente deixou vários moradores sem energia elétrica na Caixa D’água, no Joaquim Romão. O motorista de um veículo Eco Sport, perdeu o controle do mesmo e colidiu em um poste de energia. A polícia militar foi acionada e isolou o local. Por sorte ninguém ficou ferido. A empresa Coelba foi ao local e fez a reposição do poste de energia elétrica, e só no final da manhã a energia foi restabelecida.

