Acidente entre dois veículos na BA-650 trecho entre Ipiaú e Ibirataia deixa pessoas feridas

Um acidente envolvendo dois carros na BA-650, trecho entre Ipiaú e Ibirataia, deixou duas pessoas feridas. A colisão ocorreu no final da tarde dessa sexta-feira (05), na Curva da Garganta. Chovia no momento do acidente.

Conforme as informações apuradas no local pela reportagem do site GIRO IPIAÚ , em um dos veículos, um automóvel modelo Uno, viajavam um idoso de 61 anos e os dois filhos, de 40 e 41 anos. Todos moradores de Camamu. Eles seguiam de Ibirataia para Ipiaú quando o veículo colidiu frontalmente com um automóvel modelo Prisma, ocupado apenas pelo condutor, um morador de Ibirataia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros para o idoso e o filho de 41 anos. Ambos relatavam fortes dores no corpo e foram encaminhados para o Hospital Geral de Ipiaú. O motorista, de 40 anos, não se feriu. O condutor do prisma também não ficou ferido. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para registrar a ocorrência. A causa do acidente não foi esclarecida. Informações e Foto: SITE GIRO IPIAÚ

