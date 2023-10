Acidente entre motocicleta e veiculo deixa duas pessoas feridas na BR 330

Dois ocupantes de uma motocicleta modelo Honda Bros, moradores de Ipiaú, ficaram feridos após a colisão com um automóvel Gol, de cor prata. O acidente foi registrado por volta das 20h40 desse domingo (08), no trecho da BR-330, logo após a Curva do Engenho, sentido a cidade de Jitaúna.

Segundo apurou o GIRO no local, as vítimas retornavam de um aniversário em uma fazenda quando o carro teria invadido a contramão e colidido com a motocicleta ocupada por dois jovens. Paulo César foi socorrido por populares e encaminhado para o Hospital Geral de Ipiaú. Já o rapaz de prenome Diego sofreu fraturas e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Samu e foi levado para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Os dois estavam conscientes.

No local, algumas pessoas falavam que o carro era conduzido por um homem, outras afirmavam que tinha sido uma mulher, mas nossa reportagem confirmou posteriormente que o motorista era um jovem. Uma idosa e uma criança, de idade não informada, também estavam no carro. Os ocupantes do automóvel deixaram o local. Ainda sem a presença policial, amigos das vítimas revoltados ameaçavam incendiar o veículo, mas acabaram desistindo. A causa do acidente será apurada pela Polícia Rodoviária Federal. Informações e Foto: Giro Ipiaú

