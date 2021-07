Acidente entre veículo e motocicleta deixa jovem ferida

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo deixou uma jovem ferida, na manhã de hoje (13). O acidente aconteceu na Avenida Lomanto Júnior com a rua Princesa Isabel, Joaquim Romão. Uma unidade do SAMU foi ao local e encaminhou a vítima até a emergência do HGPV. O motorista do veículo permaneceu no local e prestou assistência a vítima. A polícia militar registrou a ocorrência. Algumas pessoa pedem a colocação de um semáforo no local.

