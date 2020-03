Acidente envolvendo ambulância deixa dois mortos na BR 101

Um grave acidente envolvendo uma ambulância da Secretaria da Saúde da Taperoá, no Baixo Sul, deixou pessoas mortas e outras feridas, na noite desta quinta-feira (5), na BR 101. De acordo com as primeiras informações o veículo se chocou com uma carreta. A A ambulância levava pacientes para atendimento em Itabuna.

Relatos não oficiais dão conta de que morreram o motorista, uma técnica de enfermagem e um acompanhante ainda não identificado. Outro acompanhante e uma criança, que estava sendo levada para atendimento, sofreram ferimentos e estão internados. Uma equipe da Secretaria da Saúde está em Itabuna acompanhando de perto e auxiliando as vítimas. Por nota, a Prefeitura de Taperoá confirmou o acidente e disse que está tomando todas as providencias necessárias para auxiliar no caso. Foto reprodução Redes Sociais.

Comentários no Facebook:

Comentários