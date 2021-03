Acidente envolvendo caminhão e veículo deixa 03 pessoas feridas na BR 330

No final da tarde de ontem (09), um grave acidente envolvendo um caminhão carregado com bois e um veículo Fiat Uno, deixou 03 pessoas feridas. O acidente ocorreu na BR 330, bem próximo ao povoado da Frisuba. No acidente, o motorista do caminhão e um outro ocupante, ficaram feridos e foram socorridos para a emergência do Hospital Geral Prado Valadares. Já o condutor do Fiat Uno, sofreu leves escoriações e também foi socorrido por uma unidade do SAMU, que foi ao local.

A polícia rodoviária federal esteve no local e registrou a ocorrência, e só depois de uma perícia que vai ser possível informar as causas do acidente. Os animais que estavam na carroceria do caminhão, foram retirados com vida. O caminhão é oriundo da cidade de Jitaúna.

