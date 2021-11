Acidente envolvendo caminhão e veículo na Praça Caxeiros Viajantes em Jequié

No início da tarde desta terça-feira (23), um acidente envolvendo um caminhão caçamba e um veículo Chevrolet Onix, deixou danos matérias e o motorista do veículo menor bastante assustado. Segundo informações de populares, o acidente foi do tipo lateral e ninguém ficou ferido. Não é raro acontecer acidentes neste local, envolvendo caminhões e veículos pequenos. No local, é uma curva da Avenida Landulfo Caribé, sentido centro da cidade.

