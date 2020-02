Acidente envolvendo motocicleta com dois Jequieenses na BR 330

Um jovem e o tio sofreram um grave acidente nesta tarde desta sexta-feira (28), por volta das 15hs, na BR-330 nas imediações do Cajueiro, no sentido Jitaúna/Jequié. As vítimas foram Victor Galvão, que seguia como carona com o tio Mario Alves, 41 anos, que conduzia a motocicleta de placa PKT-4605, que ainda de acordo informações o mesmo perdeu o controle do veículo após um carro forçar uma ultrapassagem no local.

Com o impacto, os ocupantes da moto foram projetados na rodovia. Victor ficou desacordado, sendo socorrido por populares que passavam na hora do acidente, onde foi solicitada a chegada do SAMU. Victor e Mario foram conduzidos até o Hospital Prado Valadares, em Jequié, apresentando sintomas de fraturas. Informações: Jitaúna em Dia.

Comentários no Facebook:

Comentários