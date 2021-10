Acidente envolvendo motocicleta e caminhão na BR 116 mata Jequieense

No início da noite de ontem (15), um acidente foi registrado no Km 669 na BR 116, próximo ao Anel Viário, chegada da cidade de Jequié. Segundo informações, uma motocicleta bateu de frente em um caminha VW, que trafegava na BR 116. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e isolou o local. Prepostos do IML de Jequié foram ao local e identificaram a vítima como Paulo Souza Fernandes, 43 anos. Paulinho, como era bastante conhecido no Joaquim Romão e residia no Alto da Bela Vista. Seu corpo encontra-se no IML de Jequié, onde será necropsiado e posteriormente liberado aos seus familiares.

