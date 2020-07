Acidente envolvendo motocicleta e veículo deixa jovem morto em Jequié

Um grave acidente ocorreu na noite de ontem (01), na Avenida Landulfo Caribe em Jequié. Segundo informações, uma motocicleta que era conduzida pelo jovem Wellington Santos, colidiu violentamente em um veículo Corsa Classic. Na colisão o motociclista foi arremessado a vários metros do local. Uma unidade do SAMU foi acionada e socorreu a vítima até a emergência do HGPV, mas, infelizmente o mesmo não resistiu e veio a óbito.

Já no veículo teria dois ocupantes, inclusive uma mulher que ficou em estado de choque dentro do veículo com algumas escoriações e foi sorrida ao HGPV. Uma perícia será feita para saber o que ocasionou este grave acidente.

Segundo informações, o jovem Wellington era casado e tinha filho menor, e morava no bairro do Mandacaru e também trabalhava como DJ, e era bastante querido na comunidade. A equipe Jequié Urgente se solidariza com todos os familiares e amigos da vítima. Foto: Redes Sociais

