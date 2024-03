Acidente envolvendo ônibus e carreta na BA-026 entre Planaltino e Maracás

Um grave acidente nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (08), na BA 026 entre Planaltino e Maracás. Segundo informações, uma colisão frontal envolvendo um ônibus de turismo e uma carreta. Informações preliminares, dão conta de que Várias pessoas foram socorridas para o Hospital Municipal de Planaltino. E uma pessoa foi a óbito no local do acidente. Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Estadual estão no local do acidente. Dentro de instantes, maiores informações.

