Por volta das 12:30 deste sábado (21), umacidente envolvendo um taxi e uma motocicleta deixou o motociclista ferido. O motorista do automóvel permaneceu no local do acidente esperando o SAMU chegar para prestar socorro a vítima, que foi levado para a emergência do HGPV.

Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente







Comentários no Facebook:

Comentários