Acidente na BA-020 próximo a cidade de Maracás, deixa rodovia totalmente interditada

Uma carreta que seguia pela BA-020 entre os municípios de Maracás e Planaltino, no Vale do Jiquiriçá, fez um ‘L’ na pista e bloqueou o trânsito daquela região, na manhã desta sexta-feira (4). A Polícia Militar foi chamada e acionou um guincho para viabilizar a remoção do veículo. Um longo congestionamento se formou na via. O trânsito segue lento. Ninguém ficou ferido. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm