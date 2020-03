Acidente na BR 116 deixa carga de cerveja espalhada em rodovia

Um acidente envolvendo três carretas no fim da tarde da ultima sexta-feira (6) parou o trânsito na Rodovia Santos Dumont – BR-116, no perímetro urbano do distrito Serra, conhecido como KM 100, no trecho do município de Brejões.

Conforme informações levantadas pelo Blog Marcos Frahm junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma das carretas transportava uma carga de cerveja que se espalhou pela pista, provocando congestionamento na via. Apenas um dos condutores sofreu lesões. Informações e foto: Blog Marcos Frahm

