Acidente na BR 116 no Entroncamento de Jaguaquara deixa motorista ferido

Uma colisão traseira seguida de capotamento provocou a interdição da Rodovia Santos Dumont BR-116, na manhã de ontem (23), no perímetro do distrito Stela Dubois Entroncamento de Jaguaquara. Um automóvel Fiat Toro com placa PGL de Araripina-PE teria colidido com um caminhão e posteriormente capotou na pista de rolamento, provocando a interrupção do tráfego no local, no KM 637, próximo a chamada Serra do Mutum.

De acordo com informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal ao Blog Marcos Frahm, os envolvidos, quatro pessoa que ocupavam a picape Toro, inclusive uma criança, sofreram apenas lesões leves, com o socorro sendo prestado por uma ambulância da Concessionária Via Bahia. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

