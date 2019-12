Acidente na BR 116 trava o trânsito na noite de ontem

uma carreta colidiu na traseira da outra no trecho entre Nova Itarana e Milagres, causando um grande congestionamento à noite.Quem tentava seguir em direção a Irajuba, por exemplo, encontrava uma longa fila de veículos estacionados ao longo da rodovia, em razão do acidente.









Um dos motoristas sofreu ferimentos e foi socorrido por prepostos da Via Bahia ao hospital de Milagres. O trânsito voltou a fluir no local por volta das 21h. Com a proximidade do fim de ano, tem aumentado de forma significativa o número de veículos transitando pela 116, exigindo atenção redobrada dos usuários. Informações e foto: Blog Marcos Frahm

