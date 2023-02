Acidente na BR 330 deixa motociclista ferido

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um automóvel modelo Astra, de cor preta, na BR-330, deixou uma pessoa ferida. A colisão entre os veículo ocorreu na tarde de ontem quarta-feira (08), no trecho em frente a entrada do povoado de Palmeirinha, município de Aiquara.

De acordo com informações do repórter Jorge Vianna, o carro trafegava de Ipiaú sentido Aiquara, quando o motorista fez a conversão na pista em direção a Palmeirinha, o carro acabou sendo atingido na lateral pela motocicleta que trafegava na rodovia.

O motociclista foi arremessado do veículo e sofreu várias escoriações e com fratura na região de um dos joelhos. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu e encaminhada para o Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié. Ainda segundo as informações, o motorista é morador de Aiquara e o motociclista reside em Ipiaú. Não foram informados os nomes dos envolvidos. Informações e Foto: Site Giro Ipiaú

