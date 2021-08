Acidente na BR 330 deixa motociclista morto na noite de ontem (01).

Um motociclista de 27 anos, morreu em um acidente ocorrido por volta das 20hs de ontem (01), na BR-330, próximo a região da Palmeirinha. A vítima, Jeferson Oliveira dos Santos, conduzia uma motocicleta que colidiu frontalmente com um automóvel modelo Uno. O motociclista foi lançado para o acostamento da rodovia e morreu no local. De acordo as informações de populares, o jovem é morador do distrito de Santa Terezinha (Jitaúna). Ainda de acordo informações, Jeferson deixou sua namorada na Vila Temão e ao retornar para Santa Terezinha acabou sofrendo o acidente. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Jequié. A causa do acidente serão apurada pela PRF que foi acionada. Informações do Blog Jitaúna em Dia

