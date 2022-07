Acidente na Br-420 no Vale do Jiquiriçá deixa homem morto

Um motociclista morreu vítima de um acidente na manhã de ontem quinta-feira (7) na Rodovia BR-420, no trecho entre os municípios de Ubaíra e Jiquiriçá, no Vale do Jiquiriçá. A vítima, Fábio Andrade, pilotava uma moto Honda Biz e atuava como frentista em um posto de combustíveis na cidade de Mutuípe, de onde retornava quando aconteceu a colisão com uma picape VW/Saveiro, que segundo relatos de populares teria invadido a pista contrária, provocando a batida.

Conforme apurou o Blog Marcos Frahm, o frentista voltava para sua casa, em Ubaíra. Ele deixou esposa e uma filha de 10 anos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. Já o condutor do carro sofreu lesão em uma das pernas e foi socorrido para uma unidade de saúde da região. Informações e Foto: Blog Marcos Frahm

