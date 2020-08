Acidente no centro de Jequié deixa veículo danificado

Na manhã de hoje (07), um acidente envolvendo um caminhão Mercedes Benz que transportava botijões de Gás e um veículo corolla, deixou o trânsito complicado. A colisão lateral ocorreu no cruzamento da Avenida Hélio de Almeida e a Praça Caixeiros Viajantes. Ambos os veículos seguiam sentido ponte Teodoro Sampaio, quando ocorreu o acidente.

Prepostos da SUMTRAM e polícia militar estiveram no local para registrar a ocorrência e organizar o trânsito. No local já ocorreram outros acidentes, também envolvendo caminhão e veículo de passeio. A empresa que presta serviço a Coelba, foi acionada para fazer a subistituição do poste de energia elétrica, que ficou danificado com a colisão. Fotos: CHAVEIRO MANDACARU.

