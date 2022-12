Acidente próximo a cidade de Itiruçu deixa pessoas feridas e são socorridas até o HGPV

Cinco pessoas, mãe e filhos, ficaram feridos num acidente ocorrido na tarde de ontem desta (23) na Rodovia BA-250, trecho que compreende os municípios de Jaguaquara e Itiruçu. Um carro Fiat Uno conduzido por um jovem capotou às margens da estrada.

As vítimas, que não tiveram dados revelados foram socorridas por ambulâncias do Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Maracás e de Lafaiete Coutinho, sendo o motorista, com lesões leves, levado ao Hospital Municipal de Itiruçu e as demais vítimas ao Hospital Geral Prado Valadares – HGPV, em Jequié. Conforme apurou o Blog do Marcos Frahm, uma jovem deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva, outra sofreu fraturas e duas vítimas estão estáveis.

Comentários no Facebook:

Comentários