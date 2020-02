Acidente próximo ao KM 03 deixa Jequieense ferido

Na manhã desta Sexta – Feira (21), um veículo corolla de placa policial PKN 5472 que era conduzido por Edigar dos Santos Filho, colidiu n traseira de um caminhão boiadeiro de placa policial PKE 2957. O acidente ocorreu na Avenida Otávio Mangabeira próximo ao KM 03. Com a violência da batida, o motorista do veículo corolla, sofreu ferimentos e foi socorrido a emergência do Hospital Geral Prado Valares, já o motorista do caminhão nada sofreu. A polícia foi acionada e registrou a ocorrência.

