Acidentes, morte e muita lentidão na BR 116 nos últimos dias pela não duplicação da via

Nos últimos dias os motoristas que passaram pela BR 116, demoraram até 24 horas parados em longas filas causadas a acidentes que ocorreram na via. O primeiro deles, aconteceu no inicio da manhã do dia (01), a altura do KM 561, município de Brejões. Uma carreta carregada com álcool etanol, acabou pegando fogo. Ninguém ficou ferido, mas, o tráfego na via ficou interrompido por 48 horas, para que fossem debeladas as chamas e a carreta retirada do local.

Já na manhã do dia (02), o trânsito foi liberado e começou a fluir lentamente, quando por volta das 21 horas horas, uma carreta cegonha, transportando vários veículos, colidiu frontalmente em um caminhão carregado com mandiocas, a altura do KM 727, região de Boa Nova. Neste acidente, infelizmente uma pessoa morreu e outras 03 ficaram gravemente feridas. A rodovia voltou a ficar interditada por mais de 10 horas. A grande reclamação dos motoristas que trafegam pela BR 116, é a duplicação da via, que vem sendo feita a “passos de tartaruga”, pela concessionária Via Bahia. Com a demora em concluir a obra, pessoas tem perdido a vida ao longo dias, e percursos que em casos de acidentes eram para está livres para outros motoristas, ficam totalmente interditados. Enquanto isso, os motoristas pagam pedágios com um valor altíssimos, e o que ganham em troca, é lentidão, descaso e para muitas famílias, infelizmente são pessoas mortas em trágicos acidentes na BR 116, no trecho entre Feira de Santa e Vitória da Conquista.

Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários