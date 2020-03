Ações de solidariedade em apoio aos caminhoneiros se espalham nas rodovias federais baianas

Em razão das restrições da quarentena pela prevenção à disseminação do coronavírus, os profissionais do volante têm dificuldades em encontrar pontos de apoio para garantir as necessidades básicas de alimentação e higiene. Para minimizar o impacto da falta desses serviços, a PRF concentrou esforços para garantir segurança e apoio na distribuição de produtos de higiene e alimentação aos caminhoneiros.

Devido ao fechamento de restaurantes com a crise do Coronavírus, muitos motoristas profissionais estão tendo dificuldade em se alimentar em diversos pontos das rodovias e estradas do País. Sensibilizados, dezenas de voluntários preparam marmitas, kits de limpeza e buscam na Polícia Rodoviária Federal o apoio para que a ajuda chegue aos caminhoneiros. Informações e foto: PRF Siga no Instagram:http://bit.ly/JequieUrgente

Comentários no Facebook:

Comentários