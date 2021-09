Ações educativas e conscientizadoras são realizadas pela PRF em toda Bahia na Semana Nacional do Trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou em todo país as ações da Semana Nacional do Trânsito, que ocorre anualmente de 18 a 25 de setembro. Com o tema “Compartilhe o Trânsito!”, os policiais estão engajados em conscientizar a sociedade sobre os perigos no trânsito, além de ressaltar o protagonismo de cada individuo na construção de um trânsito mais seguro.



Durante toda a semana, serão desenvolvidos, em trecho de maior acidentalidade, os comandos de fiscalização educativa de motocicletas, velocidade, carga, alcoolemia, dentre outros, visando prevenir e reduzir a quantidade de acidentes graves e de mortos e feridos.Além disso, os PRFs promoverão uma reflexão a respeito da prevenção de acidentes de trânsito. Nesse contexto, serão disponibilizados cards para publicações em redes sociais ou envio de mensagens a amigos e parentes, compartilhando as orientações e formando uma grande rede de educação de trânsito, por todo o Brasil.As ações ocorrerão em rodovias federais, aeroportos, terminais rodoviários e outros locais, de forma integrada e coordenada com demais órgãos de trânsito.Dentre os eventos desenvolvidos durante o período, destaca-se a ação pedal legal, a ser realizada no encerramento das atividades, no dia 25, na BR 324. Essa iniciativa consiste em sensibilizar ciclistas e promover orientações para o trânsito seguro de bicicletas em vias federais.

