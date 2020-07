Acompanhe Flamengo x Boavista Ao Vivo – Taça Rio

Está chegando a hora, Nação – Daqui a pouco, às 21h30 (horário de Brasília), o Flamengo enfrenta o Boavista, no Maracanã, pela quinta rodada da Fase de Grupos da Taça Rio.



E você pode acompanhar abaixo aqui pelo Jequié Urgente – Dando play abaixo.

Para matar as saudades de ver o Mengão em campo, a FlaTV transmitirá a partida com imagens. Isso mesmo. COM IMAGENS.

A transmissão, com a narração de Emerson Santos e os comentários de Alexandre Tavares, começou às 19h30. Daqui a pouco a bola rola!

– Acompanhe o que acontece em Jequié com o Aplicativo Robotic News Clique Aqui depois do jogo!



Compartilhe o link com os seus amigos e bom jogo!

Comentários no Facebook:

Comentários